Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçu ile mücadele kapsamında yaklaşık bir yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8’i tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada, Bodrum Sulh Ceza Mahkemesinden 23 kişi hakkında alınan kararlar çerçevesinde Bodrum merkezli, Fethiye, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sakarya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Avukat A.K.K., Polis Memuru Ö.A. ile H.P., V.C., H.T.B., A.Ç., M.P.,-A.D., Ş.E., C.K., Ö.A., O.B., R.C. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 13 kişi Emniyetteki işlemleri sonrası sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden A.Ç., Ö.A., C.K. ve A.D. Savcılık tarafından serbest bırakılırken M.P. isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aralarında avukat ve polisinde bulunduğu 8 kişi ise göçmen kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.