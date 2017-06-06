Akıllı Şehirler: 360 teması ile Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’nın bu yıl 2’ncisi gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ankara’da yapılan konferansta yerini alarak projelerini tanıttı.

360 konsepti içerisinde akıllı şehirler kapsamlı bir biçimde ele alınıp, tarımdan, sağlığa, ulaşımdan sosyal inovasyona kadar çok yönlü bir etkinlik olan Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı Ankara’da gerçekleştirildi.

Akıllı şehir konusunda belediyelerin yaptıkları çalışmaları kamuoyu ille paylaşmaları için düzenlenen konferans, belediyeler, kamu kurumları, valilikler ve kalkınma ajanslarının katılımıyla yerli ve yabancı yaklaşık bin katılımcıyla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, etkinlikte gerçekleştirdiği birçok projeyi tanıtırken, projeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.