Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün il genelinde arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Stratonikeia-Lagina, Knidos, Burgaz, Pedasa, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Kazı başkanları ile protokol imzaladı.

2016 yılında imzalanan protokolle Muğla Genelinde devam eden kazılara 246 Bin TL maddi yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi ülkemiz ve Muğlamız için önemli olan antik kentlerin gün yüzüne çıkması için desteğini sürdürüyor.

İmza töreninde konuşan kazı başkanları Muğla’da 110 antik kent, 22 düzenlenmiş ören yeri olduğunu, 10 antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini söylediler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen kazı başkanları destekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

Başkan Gürün; “Doğal Güzelliklerimiz Yanında keşfedilmeyi bekleyen tarihi zenginliklerimiz de var.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın coğrafi güzellikleri yanında gün yüzüne çıkmayı bekleyen tarihi zenginliklerinin de olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak devam eden kazılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla Karya ve Likya uygarlıklarının, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedon, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Menteşe Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyan eşsiz bir coğrafya. Doğal güzelliklerimiz yanında tarihin izlerini taşıyan önemli antik kentlerin üzerinde yaşıyoruz. Tarihe yön veren, hatta tarihi kaleme alan isimler Herodot ve Hipokrat bu topraklarda yetişmiş değerlerimiz. Yetiştikleri topraklar ve kültür Anadolu Medeniyeti. Muğla’mızda ortaya çıkarılmayı bekleyen ve bizlere belki de bu toprakları daha iyi anlatacak mirasımız bu kazılarla gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kanunların bizlere verdiği yetkiler doğrultusunda kazılarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.