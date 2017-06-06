Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Etkinliklerin ilki olan “Muğla Çocukları Çevreyi Çiziyor” adlı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler yapılan törenle ödüllerini aldı.

5 Haziran Pazartesi günü Başkanlık Binasında yapılan törene dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Resimlerin de sergilendiği törende öğrencilere ödülleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yavuz Kayı, Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Koç ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray tarafından verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Haftası nedeniyle düzenlediği etkinliklere devam ederken, bu sayede çevre bilincini de arttırmayı hedefliyor.