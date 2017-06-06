İzmir’den tatil için Muğla’nın Datça ilçesine gelen yaşlı kadın, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre; İzmir’in Buca ilçesinden tatil yapmak için Datça’ya gelen G.Ö. (66), sabah saat 7.30 sıralarında yüzmek için denize açıldı.

Yaklaşık 50 metre açılan G.Ö., uzun süre geri dönmeyince ve hep aynı pozisyonda deniz yüzeyinde yatmasından şüphelenen sahildeki vatandaşlar hemen yardımına koştu.

Denizden çekerek kıyıya çıkardıkları G.Ö’ nün nefes almaması ve ağzından köpükler gelmesi üzerine hemen 112 ve emniyet güçlerine haber verildi.

Sahilde bulunan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar G.Ö’nün duran kalbini çalıştırmaya uğraştı.

112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede G.Ö’nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı kadının cenazesi Muğla Adli Tıpa gönderildi.