Bodrum’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi yakalayan ekipler evini aramaya gittiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Uyuşturucu kaçakcusının evine giden polisler uyuşturucu partisinin ortasına düştü.

Bodrum Narkotik İle Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerce takibe alınan F.M.’nin bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler şahsın kaldığı adreste arama yapmak için harekete geçti. Gümbet Mahallesi’nde belirlenen adrese gelen ekipler evde uyuşturucu partisi verildiğini tespit etti. Evde yapılan araştırma inceleme ve soruşturmalar sonucunda evdeki 8 kişiden biri olan E.Ç.’nin de uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Evde yapılan aramalarda bir miktar kokain ve esrar maddesinin yanı sıra hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. 7 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapan ekipler F.M. ile E.Ç.’yi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.