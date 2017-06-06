Göcek Tüneli’nden geçiş yapmak isteyen bir ambulanstan ücret talep edildiği iddiası üzerine yapılan araştırmada, aracın ambulans değil çift kabinli kamyonet olduğu ortaya çıktı.

Fethiye ile Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli araç geçişleri ile ilgili ücretlerin yüksek olması ve ikiz tünellerden Fethiye girişinin ücretsiz olacağı tartışılırken, tünelden ücretsiz geçiş yapmak istediği ileri sürülen aracın gerçekte ambulans olmadığı, çift kabinli bir kamyonet olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, tünelden geçiş yapmak isteyen aracın fotoğraflarını ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı. Mete, kamuoyunun yalan haber ile yanıltıldığını belirterek firmanın haber ile ilgili yasal yollara başvuru hakkını kullanacağını söyledi. Mete, “Göcek tüneli ile ilgili bir orta yolun bulunması için devlet ile firma arasında bir uzlaşma arayışları devam ediyor. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kaldı ki, tünel geçişi ile ilgili 2001 yılında dönemin hükümeti ile firma arasında yapılan bir sözleşme var. Bunu sadece AK Parti hükümetine mal etmek yanlıştır. Tüneli yapan firma elinde bulunan hukuki şartlar gereği ücret alma hakkına sahiptir ve 2001 yılında yapılan kontratta hiçbir ayrıcalık da yoktur. Yani şu araçlara çeşitli imtiyazlar uygulanır diye hiçbir madde yoktur. Buna rağmen firma, ambulanslardan, itfaiyelerden, jandarma ve polis araçlarından, arazözlerden ücret almamaktadır. Buna kamu araçları da dahil iken, firma baktı ki, yılda bu belli bir yekün yapıyor, bazı firmalardan da, bazı kuruluşlardan da kart karşılığında ücret almaya başlamıştır. Sıkıntı buradan ortaya çıkıyor. Yani eskiden belediye araçları ücretsiz geçerken, şimdi belediye araçları ücretli geçiyor. Belediye bizlere verdiği her hizmet için ücret talep ettiği için o firma da belediyeden ücret talep ediyor. Firma ile yaptığımız görüşmede şu anda ambulans, arazöz, itfaiye, jandarma ve polis araçlarından ücret alınmadığını açıkladı” dedi.

“Haber asılsız bir haber”

“Göcek Tüneli’nde ücret ödemeyen ambulansın geçişine izini verilmedi” denilerek, gazetelerde ambulans fotoğrafları ile lanse edilen haberin asılsız bir haber olduğunu savunan Mete, tünelden geçiş ücreti istendiği ileri sürülen ambulans ile ilgili fotoğraf paylaştı.

Mete, sözlerine şöyle devam etti: “Bu fotoğrafta o gün bir provakatör edası ile daha önceden kurgulanmış bir kamera ile yapılan çekimde, medyaya sunulan ‘Ben doktorum, ambulanstan da ücret mi alıyorsunuz. Ücret vermesem ne olur’ gibi orada polemik konusu yapan şahsın kullandığı araç bu araçtır. Bu araç çift kabin bir kamyonettir. Bu şahsın kendi sosyal medya sayfasında paylaştığı o görüntünün orijinali de buradadır. Daha varış noktasına gelmeden ‘işte yaklaşıyoruz, bakalım bizden de para alacaklar mı’ gibi kendileri kayda başlamışlar. Aracın içini gösteriyorlar. İçinde yağ bidonu veya benzin bidonuna benzer bidonlar var. Tamamıyla tünel üzerinde hükümete algı operasyonu vardır. Bu yapılan haberler asılsızdır. Tünelden geçmeye çalışan, orada olayı dramatize etmeye çalışan şahıs ve araç ambulans değildir”.