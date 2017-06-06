Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB ) başkanı Yücel Okutur, 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.

DOKTOB Başkanı Okutur açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Dünyamız bize bahşedilmiş nice güzelliklerle doludur. Çevre, bunlardan en önemlisidir. Dünyamızda küresel ısınmanın artması, ozon tabakamızda sera gazlarının normalin üstünde olması, su ve doğal kaynaklarımızın verimsiz ve kötüye kullanılması, doğanın bilinçsizce tahrip edilmesi geleceğimiz için kötü sinyaller vermektedir.

Nitekim Dünyamız dolayısıyla da geleceğimiz için azami bir özen göstermemizin gerektiğini fark ettiğimiz 1970’lerin sonu itibariyle atıkların bertaraf edilmesi ve dönüştürülmesi; canlı türlerinin korunması gibi temel başlıklarda adımlar atmak ve yerelde durumu çözüme kavuşturmak yeter zannediyorduk. Oysa bugün gelinen noktada farkındayız ki konu sosyo ekonomik bağlamda hem endüstriyel alanda hem de sağlık, teknik, kültürel, politik alanlarda birincil derecede önemli ve paydaşlar anlamında da tüm sektör, kamu, üniversite ve halk da olmak üzere bütüncül bir mecrayı kapsamaktadır. Ayrıca konu sadece yereli değil küresel ölçekte tüm dünyayı kapsamaktadır. Dolayısıyla tüm aktörler ve paydaşlar konuyu farkındalığın ötesinde tutarlı bir bilinçle ele almalı ve ozon tabakasının delinmesi sonucunda olduğu gibi çevresel sorunların dünya denen kürenin tamamını etkilediğini idrak etmelidir.

Üretirken yok etmemek, sürdürülebilir bir gelişme ve ilerleme düzeni tutturmak gerekliliği DOKTOB olarak bildiğimiz ve önemsediğimiz bir husustur. Her geçen gün yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem kazanmaktadır. Türkiye, Dünyanın en verimli doğal güneş, rüzgâr ve enerji kaynaklarına sahiptir. Acilen bu doğal enerjilerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar ve uygulanabilir projeler yapılmalı, teşvik edilmelidir.

Ayrıca, iyi bir çevre ve geleceğimiz için her şeyden değerli çocuklarımıza, hepimizin tek bir gezegene ve geleceğe sahip olduğunu aşılamak, yeşil ekosistemimize sahip çıkmaları için okul eğitimlerine önem vererek çevre bilinci taşıyan kurum ve dernekler aracılığıyla yol göstermektir. Çevre eğitimini alan ve yaşadıkları çevrenin değerini bilen her çocuk geleceğimizin de güvencesi olacaktır. Unutulmamalıdır ki; sadece bir Dünya var.

Dünya Çevre Gününün , tüm insanlara barış ve güzel bir yaşam sunması dileklerimizle.”