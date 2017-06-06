Uzun plajı, sığ denizi, bitmeyen rüzgarı ile Türkiye’nin en önemli Kiteboard (su sörfü) alanına sahip Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi içinde yer alan Akyaka sahilinde yüzlerce yerli ve yabancı turist su üstünde özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Yılın 12 ayı rüzgarın hiç eksik olmadığı Akyaka sahilinde 10 yıl önce parmak ile gösterilecek kadar az olan sporcu sayısı bugün binlere ulaştı.

Akyaka sahilinde Kiteboard eğitmenliği yapan Ramazan Taş, Akyaka sahilinin konumunun Kiteboard sporuna elverişli olduğunu söyledi.

Taş, “Burada eğitim yapmak çok kolay. Çünkü çok geniş sığlımız var. Öğrenciler sığ bir alanda daha kolay öğrendiği için burası popüler hale geldi. Son beş yıldır buradan yayılan sporcular, eğitmenler Türkiye’nin yer yerinde rüzgârın olduğu her yerde bu sporu yapmaya başladılar. Gökçeada, Urla, Adana, Mersin hatta Hatay Samandağ’da bile olur” dedi.

Akyaka Kiteboard cenneti

Kiteboard eğitmeni Taş, Çemşe Alaçatı ile Ula Akyaka kıyaslamasının yapılmasının yanlış olacağını söylerken, “Burası tam bir Kiteboard cenneti. Alaçatı ise Windsorf yeri” derken, Kiteboard sporunun olimpiyatlarda yer almamasın nedenini açıkladı. Taş, “Ben kendi şahsi fikrimi söylersem eğer, bu spor bir turizm sporu olarak görülüyor. Kiteboard denilince yazın gelin eğlenin mantığı geliyor akla. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Eğlenceli evet, kondisyon gerekiyor, bir disipline ihtiyacın var, kendini eğitmek için uzun yıllara ihtiyacın var. Sadece sağa ve sola kaymak için bir hafta uğraşılan bir spor. Diğer sporlarda bir günde öğrenebildiğin spor da var. Bu sporu geliştirmek kolay, ama öğrenmek biraz zor” diye konuştu.

Kitboard sporcusu Tuba Örün, kadınların da bu sporu yapabileceğini belirterek, “Ben kadın ve erkek ayrımı yapılmasına karşıyım. Her sporun kendine göre zorlukları vardır, bu kişiye bağlı. Bu spor çok eğlenceli ve insanı özgür kılıyor. Ben bu sporu yaparken çok mutlu oluyorum. Geçen yıl başladım, bu yıl da devam ettiriyorum. Özellikle bayanların bu spora başlamaları için geç kalmamalarını öneriyorum, en kısa sürede başlamalarını tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.