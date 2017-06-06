Türkiye’de bir ilke imza atılarak hayata geçirilen proje kapsamında, Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan ’Spor Bölümü’ müracaatları başladı.

Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan projenin ev sahibi Milas oldu. Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bünyesinde “Spor Bölümü” açıldı.

İlk kez hayata geçen “Anadolu İmam Hatip Lisesi-Spor Bölümü” projesinde; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yetenek sınavı ile müracaat almaya başladı.

Milas’ta Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü’ne müracaatlar, 1-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Müracaatların ardından 3-7 Temmuz tarihleri arasında yetenek sınavları gerçekleştirilecek.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydederek, “Türkiye’de ilk kez bir Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Spor Bölümü açıldı. Milas’ta Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yanı sıra “Spor Bölümü” de faaliyet gösterecek. Spor bölümüne, müracaatlarımız başladı. Projeyi hayata geçireceğimiz için oldukça gururluyuz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü’ne öğrenci alımını ilk etapta 125 kişi olarak belirledik. Spor bölümü ile beraber toplamda, 500 öğrenci Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görecek. Spor bölümünden mezun olan gençlerimizin, alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini istiyoruz” dedi.