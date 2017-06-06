Fethiye’de yaz sezonu boyunca görev yapacak olan yangın söndürme helikopteri Fethiye’ye geldi.

Bir defada 2 bin 500 litreye yakın su depolayabilen helikopter, bölgedeki yangın ve kurtarma operasyonlarında görev yapacak.

Fethiye’de yaz sezonu boyunca görev yapacak olan yangın söndürme helikopteri Fethiye’de konuşlandı.

Bir defada 2 bin 500 litreye yakın su depolayabilen helikopterin bölgedeki yangın ve kurtarma operasyonlarında görev yapacağı bildirildi.

Değirmenbaşı Orman deposunda konuşlanan helikopter 3’ü Kazak, 2’si Kırgız, 1’i Türk, 2 teknisyen, 1 uçuş mühendisi ve 1 orman muhafaza memuru ile birlikte 10 kişi olarak görev yapıyor.

Fethiye’de konuşlanan Rus yapımı M-8 tipi helikopterin geçen yıl Antalya bölgesinde görev yaptığı öğrenildi.

Helikopterin Türk pilotu Selim Güldere; ’’Geçtiğimiz yıl Antalya bölgesindeki orman yangınlarına müdahalede bulunmuştuk. Bu yıl Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm yangınlara müdahale edeceğiz. Ayrıca İzmir’den Antalya’ya kadar yine talep olunca yangınlara müdahale etmek için hazırız. 10 kişilik ekibimiz bölgemizdeki yangınların söndürülmesi için havadan müdahale edecektir.’’ dedi. Güldere, helikopter personeli hakkında da bilgi vererek, ’’Rus yapımı olan helikopterde 3 Kazak, 2 Kırgız bulunmaktadır. 2 pilot olarak görev yapıyoruz. Helikopter bir defada 2 bin 500 litre su depolayabilmektedir’’ dedi.