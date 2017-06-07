Muğla’nın Marmaris açıklarında düzenlenen tarihin en büyük eroin operasyonunun kayıtları film sahnelerini aratmadı.

Güvenlik güçlerinin havadan inerek operasyon düzenlediği gemide yapılan aramada, eroin sintinenin özel bölümünde ele geçirildi. Operasyonda narkotik polis köpekleri de görev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Merhum ‘Şehit Alp-Er’ anısına düzenlen operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

Uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinin bu güne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekiplerinin destekleri ile gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen eroin maddelerinin 200 milyon değerinde olduğu ifade edildi.

Marmaris’te konuyla ilgili düzenlenen toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü basın mensuplarına bilgi verdi.

Film gibi operasyon

Operasyonun görüntüleri film sahnelerini aratmazken, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalarda; Kongo bayraklı bir geminin yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Türkiye istikametine getirdiği haberi alınmıştı. Uluslararası sözleşmeler gereği COMMANDER TIDE isimli bu gemi İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da destekleriyle düzenlenen operasyonda 24 saat süren yolculukla Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmişti.