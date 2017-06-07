Güneyege bölgesinin önce gelen lastik bayilerinden Murat Ticaret’te, Haziran ayı içerisinde başlayan kampanyalar dikkat çekiyor.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki firma, tüm markalarda traktör lastiklerine 150 gün vade uyguluyor. Kampanyadan yararlanabilmek için tek şart ise Şekerbank kartı ile başvurmak.

Sürücülerin sıklıkla tercih ettiği, Goodyear, Mıchelın, Starmaxx lastiklerinde ise büyük indirim kampanyası başladı.

Ayrıca, 30 Haziran tarihine kadar 4 Goodyear lastik alana 150 TL’ye varan yakıt kartı hediye edilecek.

– Kampanya stoklarla sınırlı

Firma sahibi Murat Atacan, bölge çiftçisine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, “tüm markalarda geçerli olacak şekilde traktör lastiklerine 150 gün vade uygulayacağız. Bunun yanı sıra Goodyear, Mıchelın, Starmaxx markalarındaki seçili ebatlarda büyük indirim kampanyası var. Bu kampanyamız stoklarla sınırlı yararlanmak isteyenleri firmamıza bekliyoruz” dedi

Atacan, 30 Hazirana kadar 4 Goodyear alana 150 TL’ye kadar yakıt desteği sağladıklarını dile getirerek, oto parfümde hediye ettiklerini sözlerine ekledi.