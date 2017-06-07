Dalyan’da sağlık seminerine duyarsızlık

Dalyan Mahallesinde, vatandaşlar “Kanser, Obezite ve Beslenme” seminerine katılmayınca salon boş kaldı.

Ortaca Kent Konseyi, Ortaca Halk Sağlığı Merkezi, Artı Kişisel Gelişim Danışmanlık tarafından organize edilen, Ortaca Belediyesi Dalyan Mahallesi Kültür ve Sanat Merkezi binasındaki seminere hiç kimse katılmadı.

Ortaca Halk Sağlığı Merkezi uzmanları Zehra Bişen, Şerife Özşen ile Psikolog Semra Aksüyek’in, meme kanserinin erken teşhisi, kanserden korunmak için doğru beslenmenin önemi, kanserde tedavi süreci, bağımlılık ve obezite ile ilgili bilgilendirme yapması planlanan seminere hiç kimse katılmayınca ilginç görüntü oluştu.

Katılımcılar bir süre salonda bekledikten sonra programı iptal etti.