Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla’da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Temiz Kalplerle Denize” isimli bir proje gerçekleştirildi.

Proje kapsamında denizlerin ve doğal kaynakların önemine, kirlilik ve ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekilmesi ve denizleri korumayı, kirlenmesini engellemeyi görev edinecek, sorumluluk sahibi nesillerin yetiştirilmesini amaçlayan etkinlikler düzenlendi. 6 – 7 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan etkinliğe Şehit Akar İbrahim Karaoğlanoğlu ve Menteşe Cumhuriyet Ortaokulundan toplam 44 öğrenci 5 Öğretmen katıldı.

Etkinlikte öğrenciler oyunlarla eğlenmenin yanı sıra çevre eğitimi de aldı. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi binasının alt katında bulunan Sualtı Atık Sergisi’nde çocuklara etkileşimli eğitimler verilirken, müzenin tanıtımı yapıldı. Sergideki birçok ilginç atık arasından çocukların dikkatini en çok denizden çıkan motosiklet çekti.

Ziyaret kapsamında öğrencilere Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü eşliğinde Fethiye Limanı gezdirilerek deniz kirliliğinin nedenleri ile teknelerden ve insanlardan kaynaklanan kirlilik hakkında bilgiler yazılı ve görsel materyallerle anlatıldı.

Liman gezisi esnasında öğrenciler, en çok liman dalgıcı tarafından deniz dibinden çıkartılan çöplere şaşırdılar. Bu uygulama ile denizlerimizi nasıl ve neden temiz tutmamız gerektiği çocuklara somut örneklerle anlatılmış oldu.

Muğla’da hem turizmin canlı kalması ve bölge halkının kalkınması, hem de doğal güzelliklerin korunması, eşsiz koy ve denizlerimizin temiz kalması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ‘Çevre Dostu Muğla’ ilkesi doğrultusunda verdiği hizmetleri anlattı. Ayrıca Göcek Atık Kabul Tesisi’nde yer alan atık toplama teknesi çocuklara tanıtıldı.