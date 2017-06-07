Güneyege bölgesinin köklü ailelerinden Curbanlar, Kürşat Kenan İlhan ve Serhat Zeki İlhan’ın organize ettiği iftar yemeğinde 400 kişilik bir aile gurubuyla bir araya geldi.

Curbanlar’ı bir araya getiren gece Curbanoğlu inşaat sahibi Kamil İlhan’ın oğlu Kürşat Kenan İlhan ve Durali İlhan oğlu Serhat Zeki İlhan tarafından Dalaman’da düzenlendi. Geceye ailenin birçok ferdi özel işleri nedeni ile katılamazken, 400 kişi salonu doldurdu.

Geceye; Ekrem Hayri İlhan, Curbanoğlu İnşaat sahibi Kamil İlhan, Acarlar A.Ş. yönetim kurulu Başkanı Mevlüt Acar, Ecz. Cengiz İlhan, Dr. Avni İlhan, Işık Elektrik işletmecisi Elk. Müh. Sedat Tuncer, Fatma Kaya, Müzeyyen Çakır, Sabahattin Ersin Kaya, Mithat Can Yılmaz, Hikmet Uysal, Burak Özkan, Şefik Oğuz, Bahadır Tuncer, Ahmet Ayhan, Bayram Kaya ile 7’den 70’e birçok aile ferdi katıldı.

Gecede Curbanların tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren Cengiz İlhan, ailenin atası olan Yörük Molla Memiş’in eşi ile birlikte Akkaya Payam mevkiine gelip yerleşmesi ile Dalaman serüveninin başladığını ve bu serüvenin bugünlere kadar geldiğini anlattı.

Gecede; Ekrem Hayri İlhan, Mevlüt Acar, Sedat Tuncer, Erol Dorum, İbrahim Oğuz, İsmail Muslu, Recep Olgun, Mehmet Özkan, Mehmet Orhan, Haydar Aydın, Ahmet Kaya, İbrahim Ağaya, Dr. Avni İlhan yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları vererek bu gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonu yapan ailenin 7’nci kuşak üyesi, Kürşat Kenan İlhan, “aile bireylerini bir araya getirerek, gecemizi organize ettik. Bu tarz etkinlikleri ilerleyen dönemde daha sık yaparak, bölgenin en büyük ailelerinden birisinin arasındaki birlik beraberlik duygusunu yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

– Geçmişten Günümüze Curbanlar Belgeseli

Ailenin bir diğer, 7’nci kuşak üyesi Serhat Zeki İlhan’da gecede aile büyükleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, “29 Haziran’da geçmişten günümüze Curbanlar Belgeseli, TV’DEN kanalında Anadolu Kervanı programında 22:30’da yayınlanacak” dedi.

İftarın ardından ailenin vefat eden isimleri için dua okundu.

Gece, buluşmaların sık sık devam etmesi dilekleri ile son buldu.