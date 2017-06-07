-Muğla’nın Marmaris açıklarında, uluslararası sularda bir yük gemisine havadan ve denizden yapılan operasyonda 1 ton 250 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin bugüne kadar bir defada ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Marmaris açıklarında düzenlenen operasyonda, bir yük gemisinde 1 ton 250 kilogram eroin ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görevli SAT komandoları tarafından Kongo bayraklı Türk firmasına ait yük gemisine operasyon düzenlendi. İki helikopter, çok sayıda hücumbot ve Zodyak botla yapılan operasyonda SAT komandoları ismi açıklanmayan yük gemisine çıktı.

Mersin Limanı’ndan çıkıp Yunanistan’a gitmek üzere yola çıktığı öne sürülen yük gemisinin ambarında 1 ton 250 kilogram saf eroin ele geçirildi. Operasyonun ardından, kaç mürettebatı bulunduğu öğrenilemeyen yük gemisi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na getirildi. Mürettebat gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili geniş çaplı açıklamanın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı öğrenildi.