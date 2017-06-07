Ortaca’nın en eski Restoranları arasında yer alan LeyLey’de ana yemeklerden tatlılara kadar tüm lezzetleri bulmak mümkün, kırmızı et, tavuk ve balık gibi çeşitli alternatifleri bir arada bulabileceğiniz mekan, doğayla iç içe konumuyla da huzurlu bir akşam geçirmenizi sağlıyor.

İftar mekanları denince akla ilk gelen yerlerden biri olan, Okçular Mahallesindeki restoran, zengin iftar menüsü, hızlı ve güler yüzlü servisi ile bu yıl da en çok tercih edilecek mekanlar arasında yerini aldı.

Ramazana özel lezzetleri bir arada sunan mekanın alternatifi bol menüleri hakkında ayrıntılı bilgi www.leyley.com.tr‘den alınabilir.