25 Kasım’da Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi işbirliği ile İstihdama 1Bir Adım projesinin temellerini attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bu proje ile Yatağan’da yaşayan roman vatandaşların kayıtlı istihdama yönlendirilmesini hedefliyor.

2016 Kasım ayında belediye yetkilileri Yatağan’da bir toplantı yaparak roman vatandaşlarla bir araya gelmişti.

Toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen yetkililer projeyi şekillendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan Belediyesi yetkilileri Mayıs ayında proje kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Çocuk ve Gençlik Merkezi, Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi ile İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edilirken, merkez ve derneklerde yapılan faaliyetler incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Yatağan’da roman vatandaşlar için çeşitli kurslar ve sepetçilik atölyesi açmayı hedefliyor. Bu sayede roman vatandaşların kayıtlı istihdama yönlendirilmesi amaçlanıyor.