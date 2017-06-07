Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 15 Temmuz gazisi Muhammet Deniz’i ziyaret etti.

Kaymakam Ürkmezer, 15 Temmuz’da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde, Ankara Jandarma Genel Komutanlığında, Jandarma Er olarak görev yaparken yaralanan Gazi Muhammet Deniz’i ve ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Karaburun Mahallesinde oturan 15 Temmuz Gazisi Deniz’i ziyarette Kaymakam Ürkmezer’e, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi eşlik etti.

15 Temmuz Gazisi Muhammet Deniz ve ailesi ile sohbet eden Kaymakam Ürkmezer; devletin bütün kurumları ile bu vatan için canını vermekte, kanını dökmekte bir an olsun tereddüt etmeyen kahramanlar ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.