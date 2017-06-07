Köyceğiz Belediyesi, gençlerin spor yapmalarını sağlamak ve ata sporu “Güreşi” yaşatmak için eğitim vermeye devam ediyor.

Toparlar Mahallesindeki Belediye güreş salonunda, güreş antrenörleri Kenan Aydın, Kürşat Çimen, Vildan Şener tarafından kız ve erkek öğrencilere eğitim veriliyor.

9-16 yaş arası kız ve erkek öğrencilere yönelik hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında devam eden güreş kursuna, müracaatlar ise Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabilir.

– İlk antrenman, ilk heyecan

Salonda devam eden kursların yanı sıra sezonun ilk yağlı antrenmanları başladı.

Toparlar Mahallesi Kazancı Kaptan Dinlenme tesislerinde ilk antrenmanı izleyen Başkan Ceylan amaçlarının ata sporu yağlı güreşi yaşatmak olduğunu vurgulayarak, “Alt yapıda birçok sporcumuz yetişiyor, katılım ve her şey çok güzel gidiyor. Ayrıca velilere çok teşekkür ediyorum, çocuklarımızın başarıları olacağına inancımız tam” dedi.