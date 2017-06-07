Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 10 dönümlük araziyi küle çevirdi.

Milas sınırları içerisinde yer alan Boğaziçi mevkiinde Milas-Bodrum karayoluna sıfır olan, Hasan Karakoyun’a ait yaklaşık 10 dönümlük arpa dikili bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle mücadele etmek isteyen vatandaşlar, havanın rüzgarlı olması nedeniyle başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine kısa sürede ulaşmayı başaran İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin alevleri tamamıyla söndürmesiyle olay yerinde yapılan incelemede ise yangının çıkış nedeninin sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.