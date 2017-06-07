CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptıkları basın toplantısında Göcek Tüneli ile ilgili açıklamalarda bulundular.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin açıklamalarının ‘’pes’ ’dedirttiğini dile getiren Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, ‘’Muğla, Marmaris, Dalaman ile Fethiye Antalya arasını birbirine bağlayan ikiz Göcek tüneli bulunmaktadır. Bu tünel Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret modeli ile paralı olarak 2006 yılında hizmete girmiştir. Türkiye’nin ilk ve tek paralı tünelidir. İkinci tünel ise 2015 yılında bittiği halde halen açılmamaktadır. Türkiye’de toplam 172 adet tünel bulunmakta olup, bunların 171 tanesi ücretsizdir. 2006 yılında hizmete açılan, Türkiye’nin tek geçiş ücretli tüneli özelliğini koruyan ve halk arasında ‘Deli Dumrul Tüneli’ olarak adlandırılan Göcek Tüneli özel sektör tarafından (Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle) işletilmektedir. Dalaman Havaalanı ile Göcek, Fethiye ve Antalya arasındaki ulaşımı sağlayan Göcek Tüneli, aynı zamanda Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret modeli ile yapılan tek tüneli olma özelliğini de taşıyor. Tünel 13 milyon TL’ye mal olmuştur. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’ nun 2015 seçimleri öncesi “Bedava olacak” dediği Göcek tüneline bırakın ücretsiz olmasını, her yıl olduğu gibi yine zam yapılmıştır. Yapılan son zamlar neticesinde ücretler tekrar belirlendi. Buna göre; geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 4.5 liradan 5 liraya, ikinci sınıf araçlar için (kamyonet) 6 liradan 7 liraya, üçüncü sınıf araçlar (dingilli kamyon) için 9 liradan 10 liraya, dördüncü sınıf araçlar (TIR) için 13 liradan 15 liraya çıkartıldı” diye konuştu.

Gidiş Geliş Paralı

Tünelden gidiş, geliş ücret alınmasına değinen Demir; “Oysaki İstanbul’da ki 1 ve 2 inci boğaz köprülerinden tek ücret alınmaktadır ve daha çok mesafe için daha az ücret alınmaktadır. Tâbi bu tam orantı olamaz ama Devlet her zaman halkının maddi çıkarı ve ülkenin ekonomik geleceğine katkı için karar verir. Mevcut şirket, yaptığı yatırım için kullandığı kredi için ödediği kredi faizini ve anaparayı bugüne kadar elde ettiği gelir ile sağladı ise bundan sonra kamu yararı ön plana çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İkinci Tünel ne Zaman Açılacak

İkinci tünelin yapımını, Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğünün üstlendiğini aktaran Demir; “2 şerit, 8 metre genişlik, 7.56 metre yükseklik. 868 metre tüp uzunluğuna sahip, toplamda 964 metre uzunluğundaki tünel 2015 yılında bitirildi. Yaklaşık 62 milyon liraya mal olmuştur. Muğla- Fethiye- Göcek- 2 tüneli ne zaman açılacaktır?” şeklinde konuştu.

Mete, ‘’Pes’’ dedirtti

Göcek Tüneli’nden geçmek isteyen belediyenin hasta taşıma aracından ücret talep edildiğin ileri süren Demir; “Fethiye’den Göcek yönüne giden sağlık çalışanlarının bulunduğu aracı durduran ve 7 lira geçiş ücreti isteyen görevliler, kamunun hasta taşıma aracından da ücretli geçiş yapacağını söylemişler. Sağlık görevlilerine ücretsiz, daha uzun ve dar olan dağ yolunun alternatif olarak gösterilmiştir. Bunun üzerine AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete basın açıklamasında bulunup “pes” dedirten olaya sahne olmuştur. Mete’nin yaptığı basın açıklamasında, “Tünel geçişi ile ilgili 2001 yılında dönemin hükümeti ile firma arasında yapılan bir sözleşme var. Bunu sadece AK Parti hükümetine mal etmek yanlıştır. Tüneli yapan firma elinde bulunan hukuki şartlar gereği ücret alma hakkına sahiptir. 2001 yılında yapılan kontratta hiçbir ayrıcalık da yoktur. Yani şu araçlara çeşitli imtiyazlar uygulanır diye hiçbir madde yoktur. Buna rağmen firma, ambulanslardan, itfaiyelerden, jandarma ve polis araçlarından, ücret almamaktadır’’ diyor. Kadem Mete’nin yalan söylediğini dile getirmiyorum ancak yanlış biliyor. AKP döneminde sözleşme yapılmıştır. 14.11.2003 tarih ve 25096 yevmiye numarası ile Ankara 30. Noterde Göcek Tüneli’nin sözleşmesi yapılmış, 20.01.2004 tarihinde yer teslimi yapılmış, 10.09.2006 tarihinde de resmi olarak hizmete girmiştir ve 20.01.2032 tarihine kadar ilgili firma tarafından işletilecektir. Mete’nin yalan söylediğini dile getirmiyorum ancak yanlış biliyor. AKP döneminde sözleşme yapılmıştır. Her seçim döneminde tünelin ücretsiz olacağı yolunda vaatlerde bulunan hükümet bu soyguna devam etmektedir bir an önce bu hatadan dönülmelidir’’ dedi.