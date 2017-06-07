Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kültür gezileri 13 ilçenin farklı okullarında eğitim gören öğrencilerin ve ilimize gelen grupların katılımıyla Muğla Müzesi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, Özbekler Evi, Bozüyük Kültür Evi, Osman Hamdi Bey Evi, Stratonikeia ve Lagina Antik Kentini kapsayan programla devam ediyor.

Kültür gezileri kapsamında, Yatağan Turgut Şehit Güngör Çetinkaya, Ula Akyaka Cahit Belkıs Güneyman, Muğla Şehbal Baydur, Yatağan Bozüyük Ayser Kazım Eren, Fethiye Patlangıç, Ula Kızılyaka, Muğla 75. Yıl, Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, Dalaman Şerefler, Yatağan Bozüyük, Seydikemer Merkez Atatürk ve Ortaca Ortaokulu, Emekli Öğretmenler Grubu, 5. Uluslararası Karavan Kampçılığı grubu ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Akademisyenler grubuna Muğla’nın tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı geziler Fethiye, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerinde yer alan ortaokullarla 9 Haziran 2017 tarihine kadar yapılarak, 13 ilçedeki okulların katılımıyla tamamlanmış olacak.