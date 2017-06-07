Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, emekli ve tayin olan 4 personel için deva yemeği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta iken emekli olan Polis Memurları Süleyman Özsakallı, Ahmet Erdeniz Şen, Ayten Genç ve tayin olan polis memuru Ese Balık için İlçe Emniyet Müdürlüğünce veda yemeği düzenlendi.

Yemek sonrası emekli ve tayin olan polis memurlarına yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, hayatlarında başarılar diledi.

Programa Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, polis memurları ve aileleri katıldı.