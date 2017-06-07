Ortaca Mobilya Konfor Mağazasında, bayram kampanyası başladı.

Fethiye karayolu üzeri, Yerbelen Mahallesindeki Ortaca Mobilya Konfor mağazasında, Konfor Rovira yataklı oturma gurubu, Konfor sufi kanepe yataklı ve Konfor tanti maksi takım, seçilebilir kumaş ve konfor kalitesi ile indirimde.

Kampanya hakkında açıklama yapan Ortaca Mobilya sahibi Orhan Karaçelik, “Yaşam alanlarına kalite, estetik ve konfor katmak adına yılların verdiği deneyim ve ustalıkla, dünya trendlerini ve dekorasyonda en son tasarımları evinize taşıyoruz. Bu amaçla sizleri yeni ürünleri incelemek için mağazamıza bekliyoruz” dedi.

KONFOR ROVİRA YATAKLI OTURMA GRUBU

KONFOR SUFİ KANEPE YATAKLI

KONFOR TANTİ MAKSİ TAKIM