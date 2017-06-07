Özel Özalp Ortaokulu, öğrencisi Feyza Şehirli, 500 tam puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Okulun Kurucu Temsilcisi ve aynı zamanda müdürü olan tecrübeli eğitimci Tarık Özalp, Muğla’da bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek; “ Daha önce 2012 SBS’de Rana Sünnetçi, Türkiye’de 86., Muğla’da 1.olmuştu. 2016-2017 TEOG sonuçlarına göre ise daha önce ki rekorumuzu kırarak öğrencimiz Feyza Şehirli, 500 tam puanla hem Muğla’da hem de Türkiye’de 1.oldu. Ayrıca 7 Öğrencimiz de TEOG-2’de soruların tamamını doğru cevapladı. Özel Özalp Ortaokulu olarak, öğrencilerimizi okuyan, öğrenen, öğrendiklerini paylaşan, bilgili, bilinçli ve kendini geliştiren bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz Muğla’da daha iyisini yapana kadar en iyisi bu, Şampiyonların okulundan sevgilerle” dedi.