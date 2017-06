Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları, 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda düzenlenen TEOG sınavlarında büyük başarı elde etti.

2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda kapılarını açan Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları, ilk yılında Muğla’daki 225 okul içerisinde 6. oldu. İkinci yılında ise 2. oldu. 2016 – 2017 1. ve 2. TEOG sınavlarında ise Muğla Birincisi oldu. Özel Dalaman Bahçeşehir Okullarının Dalaman’da başlayan yükselişi Muğla’ya yansımış durumda ve ulusal bazda da devam edeceğe benziyor.

TEOG Türkiye Birincileri Özel Dalaman Bahçeşehir Okullarından

2016 – 2017 1. TEOG’da 2 Türkiye Birincisi çıkaran Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları, 2016 – 2017 2. TEOG’da da 10 Türkiye Birincisi çıkardı. İlk sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Deniz Mete ve İrem Gözlükaya adlı öğrenciler ikinci sınavda da tüm soruları doğru yanıtlayarak yörede bir ilki gerçekleştirdiler.

Neden Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları Başarılı?

Özel Dalaman Bahçeşehir Okullarının sınav başarı hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Abdullah Tufan; “Okulumuz eğitim öğretim hayatında üçüncü yılında ve üç yıllık bu okul Muğla’nın yıldızı oldu. Okulumuzun ortalamalarına baktığımızda ise Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. 1. TEOG Türkiye ortalamalarını ve okulumuz ortalamalarını karşılaştırırsak: TO Türkçe 54,56 okulumuz Türkçe 85,00, TO Matematik 48,61 okulumuz Matematik 89,41, TO Din Kültürü 69,08 okulumuz Din Kültürü 94,56, TO Fen Bilimleri 68,41 okulumuz Fen Bilimleri 98,68, TO İnkılâp Tarihi 61,38 okulumuz İnkılâp Tarihi 93,38, TO İngilizce 54,51 okulumuz İngilizce 94,12. 2. TEOG Türkiye ortalamalarını karşılaştırırsak TO Türkçe 72,27 okulumuz Türkçe 96,91, TO Matematik 55,34 okulumuz Matematik 94,12, TO Din Kültürü 78,12 okulumuz Din Kültürü 96,03, TO Fen Bilimleri 65,76 okulumuz Fen Bilimleri 98,53, TO İnkılâp Tarihi 73,72 okulumuz İnkılâp Tarihi 97,65, TO İngilizce 60,12 okulumuz İngilizce 96,18. Bu karşılaştırmalar gösteriyor ki Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve yöremizde dudak ısırtan bir ortalamamız var” dedi.

Tufan, sözlerine şöyle devam etti; “2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda okulumuzu TEOG sınavlarında 34 öğrenci temsil etti. Öğrencilerimizin durumuna baktığımızda 34 öğrencimizin 33’ü Türkiye’nin başarılı Fen Liselerine rahatlıkla gidecek puanları aldıklarını görüyoruz. Bu %99’u aşan bir başarıdır ki kolay elde edilmez. Bunun yanında 1. TEOG’da Türkiye Birincisi olan öğrencilerimiz Deniz METE ve İrem GÖZLÜKAYA ikinci dönemde de Türkiye Birincisi olarak yöremizde bir ilki gerçekleştirmiştir. Ayrıca ikinci sınavda bu iki öğrencimizin yanında “8” öğrencimiz daha Türkiye Birincisi olmuştur. Otuz Dört öğrenciden on öğrencinin Türkiye Birincisi olduğu düşünülürse bu %30’luk bir başarıdır. Başta öğretmenlerim olmak üzere öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu kutsal ve önemli görevi bizlere veren Sayın Özalp Ailesi’ne ve en önemli varlıklarını okulumuza emanet eden velilerimize teşekkür eder TEOG öğretmenlerimi, öğrencilerimi ve tüm personelimi tebrik ederim.”