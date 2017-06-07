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MODOĞLU PETROL, Fethiye Muğla karayolu üzeri, Dalaman Atakent Mahallesindeki Shell istasyonunu hizmete açıyor.

Dalaman Havalimanına gelmeden önce, son istasyon olma özelliğini taşıyan Dalaman Shell, Mehmet Modoğlu Akaryakıt A.Ş.’nin yatırımı ile tekrar hizmete açılıyor.

Ürün ve hizmet kalitesiyle akaryakıt sektörünün en beğenilen şirketlerinden Shell’i tekrar Dalamanlıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Mehmet Modoğlu, “Dalaman Havalimanına gelmeden önceki son istasyonu kaliteli yakıtlarının yanı sıra güler yüzlü hizmet anlayışı, modern altyapısı, temiz tesisleriyle vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi.

– Uçuş bilgisi ekranı  

Modoğlu, sürücülerin istasyonda tüm Shell avantajlarından yararlanabileceğini belirterek, Dalaman Havalimanı uçuş bilgileri ekranından uçuşlarını takip edebileceklerini kaydetti.

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