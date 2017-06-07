Bodrum’da trafikte seyreden bir otomobilin, ambulansa yol vermemesi sağlık personeli tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yalıkavak Mahallesi’nde çekildiği anlaşılan görüntülerde 34 plakalı otomobil sürücüsünün trafikte hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması ambulans içinden saniye saniye kaydedildi. Acil bir vakaya ulaşmaya çalışan ambulansın içinden çekildiği anlaşılan görüntülerde, otomobil sürücüsünün tavrı sağlık personelini çileden çıkardı. Hemen arkasında seyreden ambulansa bir türlü yol vermeyen otomobil sürücüsü, hem kendisinin hem de karşıdan gelen insanların hayatını tehlikeye sokup, trafikte makas atarak ilerliyor. Kuralları hiçe sayan sürücü, önündeki araçları sollayarak makas attığı sırada karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışmaktan ise son anda kurtuluyor.

’Ambulansa yol ver’ çağrısına da kulak asmadan tehlikeli şekilde araç kullanmaya ısrarla devam eden sürücü, karşı yönden araçlar gelmesine rağmen sollama yapmayı sürdürüyor. Görüntülerde sürücünün en sonunda Yalıkavak ile Gökçebel yol ayrımında aracını sağa çektiği görülüyor.