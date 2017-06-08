Meşhur Bodrum gecelerine hızlı bir giriş yapan İşte Benim Sitilim programının fenomen yarışmacısı Bahar Candan, Murat Boz ve Aslı Enver’in yeniden barışması hakkında açıklama yaptı.

Bodrum Gümbet barlar sokağından bulunan Pasha club de sahne alan Bahar Candan için izdiham yaşandı.

Bir saat içerisinde tıka basa dolan eğlence mekanı kapılarını erken saatlerde müşterilere kapatmak zorunda kaldı.

Yaklaşık bin 500 kişinin izlemeye geldiği Bahar Candan’ı meraklı gözlerle izleyen yerli ve yabancı turistler Candan’ın bol bol fotoğrafını çekerek öz çekim yaptı.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Candan Bodrum’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Okulların tatil olmasıyla birlikte hemen Bodrum’a geldim. Her hafta Pasha club de sahne alacağım. Şarkımı söyleyeceğim. Hayatımın en mutlu günü bugün. Çok yoruldum. Hem yarışma programı hemde okulum ve güzellik merkezindeki sorumluluklarım beni oldukça yordu. Ama beni eğlenmek dinlendiriyor. Ben burada hem eğleneceğim hem dinleneceğim bir yandan da tatil yapıp para biriktireceğim” dedi.

HAKSIZLIĞA UĞRADIM

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Eser Yenerler’in evinde Murat Bozla eğlendiği gerekçesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Candan hakkını yediklerini söyleyerek “Benim için talihsizlikti. Benim tarafından söylenecek bütün sözler söylendi. Bana çok büyük haksızlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

Bahar Candan ‘la görüntülendikten sonra ünlü sanatçı Murat Boz sevgilisi Aslı Enver’le ayrılma noktasına gelmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tekrar Barışan Murat Boz için ise Bahar Candan barışıp barışmamaları beni ilgilendirmiyor banane diyerek umursamadığını söyledi.

Candan, kendinin de bir özel hayatı olduğunu ve bunun kimseyi ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.