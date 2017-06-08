Menteşe Belediyesi ve Muğla Çevre Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün de katılımıyla Pazar Yerinde vatandaşlara alışveriş filesi dağıttılar.

Pazar yerinde halkla bir araya gelerek kurulan stantta vatandaşlara alışveriş filesi dağıtan Başkan Gümüş, naylon poşetlerin kanserojen madde içerdiğini ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini belirterek, “Doğada yok olması yüzyıllar süren ve kanserojen madde içeren naylon poşetleri olabildiğince kullanmamalıyız. Çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarımıza alışveriş filesi dağıtarak naylon poşet kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızda alışverişleri sırasında duyarlı bulunarak file ve kumaş çantaları tercih etmeliler” dedi.