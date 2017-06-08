Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, DSİ tarafından Geyik Barajında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Bodrum’da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren su kesintisinin yaşanacağı açıklandı.

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 213. Şube Müdürlüğü tarafından yarın (09.06.2017) saat 08.00’dan itibaren yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Yarımadada su kesintisi yaşanacaktır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıya göre; “Yeniköy Termik santralinin ilgi yazısında; Termik santralin soğutma suyu ve kazan katma suyunun Geyik Barajından temin edilmekte olduğu, isale hattı üzerinde yer alan basınç düşürme istasyonundaki valf sonrası kollektördeki kaçağın giderilmesi amacıyla Geyik Barajı suyunun 16 saat süreyle kesilmesi gerektiği belirtilerek, gerekli organizasyonun yapılması istenmektedir. DSİ 213. Şube Müdürlüğümüzde görevli elemanlarca Geyik Barajından su kesintisi 09.06.2017 tarihinde saat 08.00’da yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak mevcutta bulunan depolarımızın doluluk oranı göz önüne alınarak yaz mevsimi su kullanıma göre 09.06.2017 (yarın) saat 10.00’dan itibaren çalışma bitinceye kadar Yarımadada su kesintisi yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alması kamuoyuna duyurulur” denildi.