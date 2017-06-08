Türkiye’ye gelen yabancı sayısı arttı. Bodrum’da turist oranı yüzde 23’e çıktı.

Turizmde kötü bir yılı geride bırakan Türkiye, yabancı misafir sayısında artış kaydetmeye başladı.

Geçen yıl bodrum otellerini yüzde 99 oranında yerli turist doldururken bu yıl bu oran yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı olmaya başladı.

Bu yıl bodrum otellerinde Rus turist rezervasyonlarının arttığı bildirildi.

Geçen yıl yüzde 1’lik orana ulaşan yabancı turist oranı bu yıl yüzde 23 çıktı.

Karaderili Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili “2017 rezervasyonlarımızı geçen yıl bugüne kadar olan kısmı ile kıyaslama yapmak gerekirse yüzde 23 üzerinde seyrediyor. Geçen yılın üzerinde rezervasyon alacağımıza inanıyoruz. 2017 sezonunda geçen yıldan biraz farklı olarak rezervasyonlarımıza ilave Rus pazarını görüyoruz. Misafir dağılımlarımız yüzde 20 Rus , yüzde 5 Avrupa ve yüzde 75 yerli misafir olarak şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl da bu oran yüzde 99 yerli yüzde 1 ise Avrupa olmuştu’’ diye konuştu.