Yatağan Hisarardı, Elmacık Mahallesi Muhtarları ve Ortaköy Mahallesi Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu ilkokulu öğretmenleri mahallerine ve okullarına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde muhtarlardan, okullardan, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ve okullara Atatürk Köşesi kazandırıyor.

Yatağan Hisarardı ve Elmacık Mahallesi Muhtarları mahallerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, Atatürk büstleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e plaket verdiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda hizmetleri ile kendilerine ulaştığını söyleyen muhtarlar mahalle meydanında büyük bir eksiklik olan Atatürk büstünü kısa zamanda mahallelerine kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.

Muğla’da 13 ilçe belediyesi, 566 mahalle muhtarı ile birlikte vatandaşlara her alanda hizmet verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, muhtarlardan ve okullardan gelen istekler doğrultusunda mahallelere ve okullara Atatürk Büstü ve Atatürk köşeleri yapıldığını bu isteğin kendileri için bir emir bir vazife olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’da ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımızla büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi aile fertlerinin istekleri, eksikleri ve beklentileri var. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla gibi geniş bir coğrafyada kısa zamanda vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet vermeye başladık. Özellikle muhtarlarımızdan mahalle meydanlarında vatandaşlarımızın özel ve milli bayramlarımızda bir araya geldiği, hepimiz için vazgeçilmez olan, bizleri fikirleri, devrimleri ile hala aydınlatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü için talepleri oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kısa zamanda talep gelen 20 mahalle ve okula Ata’mızın büstünü, 4 okula da Atatürk köşesinin yapımını gerçekleştirdi. Her zaman Ata’mızın yolunda, onun fikirleri ve devrimleri ışığında birlik ve beraberlik içerisinde çağdaş medeniyetler seviyesinde bir Türkiye için yürüyeceğiz. Muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.