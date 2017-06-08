Muğla Büyükşehir Belediyesince, Ortaca’da düzenlenen Ramazan etkinliği vatandaşların beğenisini topladı.
Ortaca Tuhafiye Pazar yerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunulurken, tiyatro ekiplerince Geleneksel Hacivat Karagöz oyunu ve tiyatro gösterisi sahnelendi.
Etkinliğe katılan yaklaşık 500 kişi, gösterileri ilgiyle izledi.
Menteşe, Kavaklıdere, Milas, Ula ve Köyceğiz’de düzenlenen eğlence programları izleyenlerden tam not aldı.
Muğla’nın tüm ilçelerinde düzenlenmesi planlanan etkinliklerin 23 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.