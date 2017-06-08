Cumhuriyet Başsavcılığımızca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FEÖ/PDY) kapsamında yürütülen soruşturmada örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Çobanlar Mermer firmasının daha önce mahkemece Çobanlar Mermer İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi ile Çobanlar Madencilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketine kayyım atanmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyım atamasının ardından yapılan incelemelerde Çobanlar’a ait üç şirketin daha FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldı.

Daha önce iki şirkete kayyım atamasının ardından üç şirket daha kayyım bünyesine alınarak Çobanlar’ın kayyım atanan şirket sayısı beşe çıktı.