Dalaman Belediyesince, her yıl Ramazan ayında düzenlenen iftar yemekleri bu sene belediyeye geçmiş yıllarda hizmet etmiş, vefat eden isimler adına yapılıyor. Belediye her yıl Ramazan ayı süresince ilçe genelinde 5 ayrı noktada günlük 2 bin kişiye iftar yemeği veriyor.

Dalaman Belediyesince, her yıl Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediye iş hanında, kuruma hizmet etmiş başkan, belediye meclis üyesi ve personel adına verilen yemeklerde vatandaşlar ilahiler eşliğinde iftarını yapıyor.

Bu sene ilk defa, Ramazan ayının başlamasıyla, vefat eden belediye başkanları adına iftar yemekleri verdiklerini aktaran Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, “yine vefat eden belediye meclis üyelerimiz adına yemek vermeye devam ediyoruz. Bu meclis üyelerimizin yakınlarını da iftarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Vefat eden tüm belediye personeli adına bir günlük iftar verdiklerini belirten Başkan Şaşmaz, “personelimiz için Mevlid-i Şerif okuttuk. Bundan sonraki günlerde de ilçemizde muhtarlık görevinde bulunmuş, vefat eden kişiler adına yemeklerimizi yapacağız” dedi.

– Günlük 2 bin kişiye iftar

Etkinliği gelenekselleştirerek, geçmişte Belediyeye hizmet etmiş isimler adına her yıl iftar yemeği vermeyi planladıklarını dile getiren Şaşmaz, İlçedeki 5 ayrı noktada günlük 2 bin kişilik yemek ikramı yaptıklarını, yemeklere gelemeyen yaşlı, hasta, engelli vatandaşların iftarlıklarını ise evlerine götürdüklerini ifade etti.

İftara katılan, Dalaman Belediyesi eski meclis üyesi Erol Dorum ise şunları kaydetti;

“Bu çok güzel bir olay, duygulandım. Yemeğe damadım Özgür Kaya adına geldim. Halkımızı da buraya davet ediyorum, katılarak bu güzelliği paylaşsınlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah nice hayırlı Ramazanlarda böyle güzellikler yaşatmayı nasip etsin.”