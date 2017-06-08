Köyceğiz Belediyesi, Atatürk Kordonu yürüyüş yoluna oturma bankları yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Köyceğiz Belediyesi ekiplerince kordon yürüyüş yolu üzerinde belirlenen noktalara oturma bankları yerleştirildi.

Vatandaşların, faydalanması amacıyla oturma banklarının yerleştirildiğini belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, deforme olan parklardaki oturma banklarının bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Zaman içerisinde bu oturma bankların yıprandığını ve fonksiyonunu yitirdiğini tespit ettik. Yenileme çalışmalarına başladık” dedi.

İlçeye yeşil ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Ceylan, İlçe merkezi genelinde bulunan parkların düzenli ve bakımlı olması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.