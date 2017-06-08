Muğla’nın Marmaris ilçesinde, belediyeye ait yolcu midibüsünün altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sıralarında Marmaris Aksaz yolunda bulunan otobüs garajı içinde meydana geldi.
İddialara göre, Y.Y. (37) idaresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 48 EB 012 plakalı şehiriçi midibüsü, getirdiği yolcuları garajda indirdi.
Midibüsün ön kapısından yolcular arasında en son 73 yaşındaki Müesser Budur indi.
Budur, midibüsün şoför mahallinden kör nokta olarak kabul edilen yan tarafında bir süre beklemeye başladı.
Karşı kaldırıma geçmek isteyen yaşlı kadın hareket eden midibüsün önden çarpması sonucu aracın altında kaldı.
Kadını aracın altından otogarda bulunan vatandaşlar çıkarttı.
Ağır yaralı Müesser Budur ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan doktor raporunda alkolsüz olduğu belirlenen kadın şoför Y.Y., Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’nde gözaltına alındı.