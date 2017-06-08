Türkiye’nin İstanbul’dan sonra iki havaalanına sahip tek ili olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 30 modern ve konforlu aracıyla havaalanı taşımacılığında vatandaşlarına 48 deneyimli personeli ile hizmet veriyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk defa Milas ilçesi Milas-Bodrum Havaalanı seferlerini de başlatan MUTTAŞ yaz sezonu ile birlikte Datça-Dalaman Havaalanı seferlerine de tekrar başlattı.

MUTTAŞ 1 Milyon 540 Bin Yolcu Taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ Muğla genelinde Marmaris-Dalaman Havaalanı, Fethiye-Dalaman Havaalanı, Menteşe İlçesi-Milas-Bodrum Havaalanı, Bodrum İlçesi-Milas-Bodrum Havaalanı, Datça- Dalaman Havaalanı olmak üzere 5 ayrı hatta hizmet verirken bu yıl Milas ilçesi Milas-Bodrum Havaalanı seferlerine de başladı.

Sefer saatlerinin her hafta uçak saatlerine göre güncellenip www.mugla.bel.tr ve www.muttas.com.tr adreslerinden öğrenilebiliyor.

MUTTAŞ kurulduğu günden bugüne kadar Muğla’da 1 Milyon 540 bin 992 havaalanı yolcusuna hizmet verdi.

“Her alanda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz”

Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra Muğla’da birçok alanda vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, iki havaalanına sahip Muğla’da başlattıkları havaalanı taşımacılığı hizmetinden sonra uçakla seyahati tercih eden yolcu sayısının arttığını ve havaalanlarının daha ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla’yı tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri olan hava yolları için Büyükşehir Belediyesi olarak MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığı hizmetini başlattık. Vatandaşlarımızın bu hizmetimizden memnuniyeti ve talepleri ile seferlerimizi arttırdık. Milas ilçemizden Milas-Bodrum Havaalanına da seferlerimiz başladı. 30 modern ve konforlu aracımız, 48 deneyimli personelimizle iki havaalanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Muğla’da yaşayan vatandaşlarımıza ve misafirlerimize her alanda en iyi hizmeti vermek için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaktayız” dedi.