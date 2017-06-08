Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü, Marmaris’te bir su sporları işletmesi ruhsatı yenilemesi için 800 Euro istediği iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili iken Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak ataması yapılan V.Ç.’nin, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris’te su sporları işleten bir firmadan 800 Euro talep ettiği ileri sürülmüştü. İddianın ardından makamında sivil ekipler tarafından gözaltına alınan V.Ç., bugün çıkarıldığı adli makamlarca kamu görevi nedeniyle rüşvet talebinde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.