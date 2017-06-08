Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen yatay/düşey işaretleme çalışmaları kapsamında levha montajları da yapılıyor.

Güvenli ulaşımı sağlamak için yollarda eksik yerler tamamlanırken, deformasyona uğramış trafik tanzim ve uyarı levhalarının da yerine yenileri konuluyor.

Bu kapsamda büyükşehir ekipleri tarafından bu güne kadar 66 bin adet C.T.P. (kedi gözü yansıtıcılı yol kenar dikmesi) ve 72 bin 500 adet levhanın montajı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalara devam ettiği belirtildi.