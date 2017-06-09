Muğla merkezli 24 ilde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, dördü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 49 kişiden 30’u gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 6 kişi Muğla adliyesine sevk edildi.

Aralarında FETÖ’nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden 6’sı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. ve E.D. tutuklanırken, G.T., H.D., G.Y. ve A.P. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.