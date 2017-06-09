Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre; Mayıs ayında Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 133 bin 557, dış hat yolcu trafiği 254 bin 952 olmak üzere toplamda 388 bin 509 oldu.

2017 Yılı Nisan ayında Dalaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 469, dış hat uçak trafiği bin 671 olmak üzere toplamda 3 bin 140 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 4 bin 333 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanı’ndan; 716 bin 515 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 6 bin 112’ye, yük trafiği ise 7 bin 189 tona ulaştı.