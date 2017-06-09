Fethiye ilçesinde, ayrıldığı eşinin birlikte yaşadığı kişiyi öldüren Mehmet Ertuğrul’a 25 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Fethiye’nin Tuzla Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda meydana geldi.

Mehmet Ertuğrul, boşandığı eşi Hülya Huylu pazarda saat satışı yapan ile Muammer Öztop’a av tüfeğiyle 2 el ateş etmiş, Öztop kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Ertuğrul tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ertuğrul’a Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

Davaya, tutuklu sanık Ertuğrul, boşandığı eşi Huylu ve öldürülen Öztop’un oğlu Mustafa Öztop ile sanık avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan sanık Ertuğrul eşiyle 2012 yılında boşandıklarını anlattı.

Boşandıktan sonra da eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiklerini savunan Ertuğrul, “Eşim geçen Temmuz ayında sık sık hastalanarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne gitmeye başladı. Daha sonra geceleri eve gelmemeye başladı. Geçen 19 Eylül’de tamamen evden ayrıldı. Daha sonra Muammer Öztop ile yaşamaya başladığını öğrendim. Oğullarımla birlikte pazara konuşmaya gittim ancak Öztop beni kovaladı. Pazara öldürme amacıyla gitmedim. Tartışma sonrası ne yaptığını hatırlamıyorum. Çok pişmanım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, davanın karar duruşmasında Ertuğrul’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmadaki iyi hali göz önüne alınan Ertuğrul’un cezası 25 yıla indirildi.

Davanın ardından Ertuğrul, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.