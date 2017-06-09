Ortaca’da şehit aileleri ve gaziler, Ortaca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine, Kaymakam Ürkmezer’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, şehit aileleri, gaziler, polis ve askerler katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Ürkmezer, şehitlerin bıraktığı en önemli emanetlerden birinin şehit aileleri olduğunu dile getirerek, “üzerinde ay yıldız olan al bayrağımız şehitlerimizin bize emanetidir. Bayrağımızı devamlı gökyüzünde dalgalandıracağız. Bu emanetleri korurken çalışacağız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlü kılacağız” dedi.