DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mayıs Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mayıs ayında Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 219 bin 183, dış hat yolcu trafiği 85 bin 218, toplamda ise 304 bin 401 oldu.

2017 Yılı Mayıs ayında Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği Bin 675 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 740 olmak üzere toplamda 2 bin 415’e ulaştı.

2017 Yılı Mayıs ayında Muğla Milas-Bodrum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2 bin 680 ton olarak gerçekleşti.

5 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Mayıs Sonu gerçekleşmelerine göre;

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’ndan; 746 bin 189 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 6 bin 331’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 5 bin 658 tona ulaştı.