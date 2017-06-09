Milas ilçesinde 1937 yılından bu yana eğitim öğretim veren ve ilçenin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Menteşe İlkokulu, kapılarını 2016-2017 eğitim öğretim Yılı sonunda kapatıyor.

Milas’ta 13 öğretmen kadrosu ve 150 öğrencisiyle son kez eğitim-öğretim veren Menteşe İlkokulu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, öğretmen ve öğrencileriyle ilçedeki Sakarya İlkokulu’na nakledilecek.

Çocuklarının karne sevincini yaşamak üzere okul bahçesinde toplanan veliler, Okul Müdürü İsmail Avcı tarafından yapılan açıklama ile şaşkına döndü.

Okul Müdürü Avcı; “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz beni telefonla aradı ve önümüzdeki dönemden itibaren öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte Sakarya İlkokulu’na nakledileceğimizi, bu durumu da bugün velilerimize ve öğretmenlerimize duyurmamı istedi. Gerekçe olarak herhangi bir şey söylenmedi, bu konuda bizlere ulaşan bir resmi yazı da yok” dedi.

Bazı veliler hemen orada bir imza kampanyası başlatarak, ‘okulumuzun kapanmasını istemiyoruz’ derken, kimi velilerde kararı sükunetle karşılayarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak gerekçeli kararı bekleyeceklerini söylediler.Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra okulda düzenlenen son karne töreninde ise öğrenciler tatile çıkmanın heyecanını yaşadı.