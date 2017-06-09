2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sona ererken, Muğla’da 145 bin öğrenci karne aldı. Tatile giren öğrencilere Muğla Emniyet müdürlüğü tarafından kitap hediye edildi.

19 Eylül Pazartesi günü başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılı sona erdi.

Muğla’da 145 bin öğrenci tatile çıkarken, Menteşe’de Vali Recai Güreli İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve karne dağıtım törenine katılan protokol miniklerin karnelerini verdi.

Muğla genelinde resmi ve özel 761 okulda 145 bin öğrenci ile 12 bin öğretmen yaz tatiline girdi.

Menteşe Recai Güreli İlkokulunda düzenlenen törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe İlçe Milli eğitim Müdürü Hüseyin Şen ve Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel katıldı. Protokol üyeleri miniklerin sınıflarını tek tek dolaşarak karnelerini ve hediyelerini verdiler.

Tatil kitapları Polisten

Karne dağıtım töreninde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuklara kitap dağıttı.

Hazırlanan proje kapsamında öğrencilere Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çanta içinde hem kitap verdiler.

Hem de Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’nın çocuklara hitaben yazdığı mektubu ilettiler.

Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’dan miniklere mektup

Yaz tatiline gören ve karne alan öğrencilere hediyelerinin yanında bir de mektup gönderen Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya mektubunda, “Eylül ayında bir üst sınıf öğrencisi olarak eğitimine tekrar başlamak üzere yaz tatiline giriyorsunuz. Muğla Emniyet Müdürlüğü olarak Toplum Destekli Polislik hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz ‘Tatil kitaplarınız Emniyetten’ projesiyle size faydalı olacağını düşündüğümüz ve öğretmenlerimiz ile birlikte seçtiğimiz tatil kitapları size armağandır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına, öğrendiklerini tekrar ederek kalıcılaştırmak, yeni bilgilere ve kazanımlara hazır, vatanına ve milletine faydalı bir birey olarak toplumda yer alma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen bir öğrenci olarak başlamanızı diler, ailenize selamlarımı sunar, gözlerinizden öperim” dedi.